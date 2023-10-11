中国驻澳大使：澳总理访华将推动两国关系进一步改善

中国驻澳大利亚大使肖千星期三（10月11日）说，澳大利亚总理阿尔巴尼斯今年访华将推动中澳关系得到改善。

根据彭博社报道，肖千当天在亚洲协会（Asia Society）于墨尔本举行的一场活动上说，中澳之间的共同点大于分歧，这为两国关系恢复正常提供了基础背景，“我们希望（中澳关系）超越稳定，得到进一步改善。”

肖千还提到了澳大利亚前总理莫里森本月访台计划，他对此表示“严重关切”，并希望澳大利亚政界人士对中国大陆的看法要“敏感”。

肖千还回应了有关中国经济状况的问题，他说，最近几个月恶化的数据只是暂时的，中国经济的增长总体是积极正面的。

他还说：“澳大利亚应该对中国经济有信心，应该对两国之间的贸易关系和经济关系有信心。”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯今年9月7日与中国总理李强在印度尼西亚出席亚细安系列峰会期间举行会晤，并确认了今年较晚时将访问中国。此行将是澳洲总理自2016年以来首次访华。

中澳两国关系于2020年陷入僵局。澳洲当时呼吁调查冠病大流行起源，中国因此对澳洲数十种出口产品实施限制措施作为回应。

不过，自工党籍的阿尔巴尼斯去年5月上任后，中国已取消对澳洲大麦的进口关税，双边关系逐渐升温。

澳大利亚工业界、政府、学术和媒体代表团上月7日到访中国，重启中澳间中断了三年的高级别对话。中共政治局委员、中国外交部长王毅会见了代表团。