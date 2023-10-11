碧桂园服务总裁李长江辞职

碧桂园服务总裁兼执行董事李长江已辞去公司职务，将继续以顾问身份为公司发展献计献策。

综合观察者网、财新网报道，碧桂园服务控股有限公司董事会星期二（10月10日）深夜发布公告，称李长江因需投入更多时间在家庭、子女教育及个人其他事务，决定辞去公司执行董事、总裁、授权代表等职务。李长江的辞任自星期二起生效。

公告称，基于李长江丰富的管理经验以及专业能力，碧桂园服务决定聘任其为该公司顾问，李长江将继续为该公司发展献计献策、做出贡献。

公报还宣布，碧桂园服务原副总经理兼首席战略官徐彬淮将出任公司总裁，原首席财务官黄鹏将出任执行总裁兼首席战略官。

碧桂园服务公告发布后，李长江在微信朋友圈发文：“让位优秀的年轻人，公司未来会更好。做好顾问新角色，我仍是碧服一兵。”

李长江现年58岁。他于1997年进入物业管理行业，2011年正式加盟碧桂园生活服务集团有限公司，担任总经理。

财经网指出，李长江及其妻子今年7月合计减持322.79万股碧桂园服务的股票，套现逾2800万人民币（523万新元）。

另据每日经济新闻报道，李长江最近一次以总裁身份亮相公开活动是9月20日前后，出席了2023广州国际智慧物业博览会开幕式。但今年以来，李长江鲜少参加公开活动或接受采访，他也缺席了今年9月底的碧桂园服务中期业绩会。

李长江辞职当天，碧桂园发布公告称，预期无法如期或在相关宽限期内履行所有境外债务款项，已委任财务和法律顾问协助评估公司资本结构及流动性状况，并制定解决方案。