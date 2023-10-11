刘兆佳：李家超能否出席APEC峰会将影响“习拜会”

将在11月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议临近，被美国制裁的香港行政长官李家超能否踏足美国参加会议备受外界关注。中国港澳研究会顾问刘兆佳指出，李家超能否出席峰会涉及中美外交层面角力，将是“习拜会”能否成事的其中一个影响因素。

根据星岛日报报道，李家超上周二出席行政会议前，被问到整个特区班子有没有收过APEC相关会议的邀请时，他回应说APEC是国际组织，有责任向成员经济体的领导人发出邀请函，香港会按照规章出席，未直接回应是否有官员获邀。

《华盛顿邮报》今年7月引述消息说，白宫决定不让李家超出席11月在旧金山举行的APEC领导人非正式会议。北京随后对此表示强烈不满和坚决反对。

港媒报道指出，今年8月香港环境及生态局局长谢展寰曾到美国西雅图出席APEC能源部长会议，在主办经济体安排下到访新能源设施，包括微软公司的地热中心和一家减碳企业。香港商务及经济发展局局长丘应桦今年5月也曾到美国底特律，出席APEC贸易部长会议。

报道还说，香港政圈有传丘应桦已收到邀请，出席11月APEC部长级会议，但局长会否应邀出席，仍有待最后决定。商经局回复查询时只表示，就出席APEC事宜，特区政府会按组织规则和习惯行事，适时作出公布。

报道引述中国港澳研究会顾问刘兆佳说，部长级会议与领导人会议不同，前者不涉原则性问题，相信各局长如收到邀请都会考虑赴会，促进国际交流。他指目前APEC领导人峰会最大不确定性，在于美国会否暂缓执行制裁令容许李家超入境，做法类似以往伊朗官方代表出席联合国会议，而中国又是否愿意接受此条件。

刘兆佳预期，李家超能否出席峰会涉及中美外交层面角力，将是“习拜会”能否成事的其中一个影响因素，“前车可鉴，去年在印尼会面后，美方没有具体行动改善中美关系，反而在科技领域加强遏制中国。要是李家超今年被拒出席，释出的又是什么讯息呢？中方都要考虑，到底两国元首见面可否取得实质成果。”

美国总统拜登与中国国家主席习近平去年11月在印度尼西亚峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间会面后，至今还没见过面。外界预计，今年11月在旧金山举行的APEC峰会，是促成中美元首再次会面的机会。

报道还引述香港官场人士说，目前“发球权”在美国手上，对方一日未出招，特首亦暂时按兵不动，只须重申东道主有责任发出邀请，香港官员会按照规章出席。