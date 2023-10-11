港民主派称难接触区议会提名人 李家超：参选人须自行努力

香港区议会选举提名期将从下星期二（10月17日）起展开，但有民主派人士反映难以接触手握提名权的“三会”成员。对此，香港特首李家超称，区议会选举制度已有助于参选人接触三会成员，并强调有意参选人须自行努力争取提名票。

综合《星岛日报》《南华早报》和香港电台等报道，李家超星期二（10月10日）在行政会议前会见媒体，对于会否公开“三会”（分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会）成员名单的问题，李家超称，三会成员名单是公开的，经三会秘书处的民政事务处转介后，会由三会成员决定是否给予提名票，而这方面则视乎参选人的努力。

李家超形容，上述工作是选举工程的重要部分。他认为制度上已经帮助到参选人有机会接触三会成员，候选人要靠个人努力令三会成员觉得值得给予自己提名票。目前三会秘书处的民政事务处已作出约100个转介。

香港立法会今年7月三读通过《2023年区议会（修订）条例草案》。在新制度下，香港区议会分直选、“三会”间选及委任议席；而直选参选人也须获“三会”成员各三人提名，再通过资格审查才能参选。“三会”成员绝大部分是建制派，民主派若要参选，就要向昔日的竞争对手争取提名。

香港选举事务处星期一（9日）公布了共2533位三会选民名册，但这份名册只会显示选民姓名的第一个中文字或英文第一个单字、登记住址和所属界别分组，仅供获有效提名的候选人、符合指明要求的团体或组织，及登记于政府新闻处新闻发布系统的传媒查阅。

目前除了香港建制派政党，非建制派政党包括民主党、民协及新思维也都计划派人参选，其中民主党计划推荐八名党员参加区议会选举。