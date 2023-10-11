大陆国台办：延长对台贸易壁垒调查属正常程序

中国大陆商务部将对台湾贸易壁垒的调查展延至明年台湾总统选举前夕，被认为存在政治动机。大陆国台办强调，延长调查的决定属于正常程序，并抨击民进党政府颠倒是非。

大陆国台办发言人陈斌华星期三（10月11日）在例行新闻发布会上称，民进党政府长期单方面大量限制大陆产品输入，是客观事实。中国大陆商务部宣布延长对台贸易壁垒调查期限，是根据有关规定和调查需要做出的决定，属于正常程序。

他抨击民进党政府借机进行政治操弄，煽动两岸对立，“说明他们一心只图谋政治私利，罔顾岛内业者和民众的利益福祉”。

中国大陆商务部今年4月宣布就台湾对陆贸易限制涉及的2455项产品，进行贸易壁垒调查，原定调查结果最快在10月12日出炉，但大陆商务部星期一（9日）宣布将调查延长至明年1月12日，也就是明年台湾总统选举前夕，被台湾大陆委员会指称是“企图以经济胁迫干扰台湾选举”。

另外，台湾有舆论担忧，大陆对台开展贸易壁垒调查可能导致《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）被终止。对此，陈斌华称，希望保障ECFA继续生效实施，是台湾主流民意，这也证明ECFA是一项造福台湾民众的好协议。

他还说，台湾民众的利益福祉要得到保障和增进，关键在于两岸团结起来，坚决反对“台独”分裂行径，共同维护和推动两岸关系和平发展。