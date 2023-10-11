大陆国台办赞马英九等人反“台独”态度

针对台湾前总统马英九、国民党主席朱立伦、总统参选人侯友宜等未参加星期二（10月10日）举行的双十节活动，中国大陆国台办发言人陈斌华表示，赞赏马英九先生等岛内各界人士反对“台独”的明确态度。

根据中国央视新闻报道，陈斌华星期三（11日）在国台办例行新闻发布会上说，近年来，民进党频频上演夹带“台独”私货的政治闹剧，只会危害台海和平稳定，只会让世人更加看清他们谋“独”之心不死。

陈斌华还说，无论民进党及“台独”分裂势力怎么折腾、搞哪些小动作，都改变不了两岸同属一个中国、台湾是中国一部分的事实，也阻挡不了祖国必须统一、也必然统一的历史大势。

台湾总统府星期二举行“中华民国112年国庆”庆典，台湾总统蔡英文发表题为“自信沉稳、国家前进，让世界因台湾而更好”的演说，这也是她任内最后一次双十节演讲。

马英九、朱立伦、侯友宜、台北市市长蒋万安等国民党籍人士缺席此次双十庆典。马英九不满蔡英文政府将“中华民国国庆”英文名称改成“Taiwan National Day”，认为是在偷渡台独路线。

国民党也发新闻稿批评民进党掏空“中华民国”，指偷渡台独思想的“中华民国台湾”只是进一步借壳到“台湾”的过渡，两者皆非主流与国际共识。