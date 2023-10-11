首届海峡两岸农业交流大会将于本月23日举行

中国大陆国台办星期三（10月11日）宣布，第一届海峡两岸农业交流大会将于10月23日至27日在福建省漳平市举行。

根据中国央视新闻报道，大陆国台办发言人陈斌华在例行新闻发布会上说，上述交流大会是为贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，持续提升两岸农业交流合作水平，探索两岸同胞共同参与乡村振兴的方法路径，助力两岸融合发展示范区建设，

陈斌华介绍，此次活动以“深化两岸农业交流，携手共创美丽乡村”为主题，由海峡两岸农业交流协会、大陆台企联农业委员会、福建省乡村振兴促进会与台湾杰出农民协会、台湾休闲农业发展协会、台湾精致农业发展协会等两岸民间社团共同主办，将邀请两岸农业领域专家学者、台湾农民创业园创业台胞及岛内台农、有关县市及乡镇农会代表等近260人参加。届时两岸业界代表将围绕农村三产融合、台湾农民创业园建设与发展等议题开展深入交流。

大陆9月12日出台《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，俗称“福建对台21条”，提出鼓励台胞在闽购房置业、打造“同城生活圈”、研究放开台湾信息服务等行业准入等措施。