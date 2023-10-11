涉泄露潜舰机密 国民党立委马文君被提告

台湾首艘自造潜舰泄密案持续延烧，国民党立委马文君被提告涉嫌向外国泄露潜舰机密。

综合台湾《上报》《联合报》等报道，台湾民进党立委参选人吴铮、政治评论员李正皓星期一（10月9日）到台湾高等检察署告发马文君，指马文君涉嫌违反台湾《刑法》外患罪章节第109条第二项的“泄漏国防秘密予外国罪”。

吴铮称，马文君长期多次使用不合理手段、删除预算阻挡潜舰自造专案，更将台湾潜舰的相关档案泄露给外国，让协助台湾的国际专家身陷险境，“完全不可以接受”。

李正皓说，他呈交了15份录音档，长达九个小时，当中有明确证据显示马文君泄露机密，包括于2022年1月向韩国泄露韩国厂商SI（技高策略股份有限公司）来台协助制造潜舰，造成同年3月韩国SI工程师被逮捕。

三立新闻台上星期四（10月5日）报道称，台湾前海军舰长黄征辉爆料，马文君曾将潜舰的资料提供给三个单位，当中包括韩国驻台北办事处，涉及10多个音档，导致六名到台协助制造潜舰的韩国工程师被捕。

李正皓形容，录音档曝光等同坐实了马文君的泄密罪。

据悉，台湾最高检察署日前已分案交由高等检察署和台北地检署分案调查。高检署已将案件交给“重大危害国家安全及社会秩序案件”小组，由小组调查马文君所涉及的外患罪；北检则调查包括潜舰自造厂商的争议、以及是否有中国大陆间谍介入其中等疑点。

对此，马文君星期三（10月11日）痛批民进党抹黑造谣、通过操作潜舰议题掩盖潜舰本身的争议。她强调，自己没有拒签国防保密协定，也没有在会议中抄资料带出去，更没将任何资料提供给中国大陆，“民进党黑函相当可恶，已正式提告”。

台湾首艘自造潜舰“海鲲军舰”9月28日下水后，就掀起“卖国贼”风波。风波起源于潜舰专案召集人黄曙光透露有立委“从中作梗”，随后参与专案的海军前顾问郭玺直接点名此人就是马文君，甚至指控马将机密文件泄漏给中国大陆。

虽然马文君多次澄清，但民进党立委王定宇星期二（10日）说，马文君在2019年3月的一次立院机密会议中，曾拒签保密切结书，当时的文件也确实记载“马文君委员拒签”等文字。