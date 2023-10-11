刘江任中共西藏自治区副书记

中共西藏自治区委员会官网“领导介绍”栏目最新信息显示，中共西藏自治区党委常委刘江已任西藏自治区党委副书记，同时继续担任中共西藏政法委书记。

公开简历显示，今年56岁的刘江是四川渠县人。刘江在西藏工作多年，曾任西藏自治区党委办公厅办公室副主任、秘书处副处长、调研员等职，2003年调任林芝地委秘书长、地直机关工委书记，2007年任林芝地委委员、政法委书记、地区公安处党委书记。

2009年，刘江任中共拉萨市委常委、政法委书记、市公安局党委书记，后同时担任西藏自治区公安厅党委委员、副书记，拉萨市委副书记等职。

2012年1月，刘江任中共西藏自治区公安厅党委副书记、常务副厅长，明确为正厅级，同年10月调任那曲地委副书记、行署专员。

2013年6月，刘江任中共西藏自治区公安厅党委书记、常务副厅长，次月升任厅长，2016年同时担任西藏自治区政府副主席、自治区党委政法委副书记。

2018年，刘江任中共西藏自治区党委常委、秘书长，2021年转任自治区党委政法委书记，至此番调整。

除了刘江，中共西藏自治区党委领导近期调整还包括：今年10月，原中共西藏自治区党委常委、拉萨市委书记普布顿珠，调任四川省委常委、省政府党组成员；今年8月，原中共西藏自治区党委常务副书记、区政协党组书记庄严，调任宁夏回族自治区党委副书记。