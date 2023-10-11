韩国瑜：海内外都对国民党失望

台湾高雄前市长韩国瑜与国民党总统参选人侯友宜同台出席活动时说，自己刚从海外回来，海内外蓝营支持者都向他反映对国民党失望，认为国民党怎么那么软、没有用、没出息。

综合《联合报》、中时新闻网、中央社等报道，中广董事长赵少康星期三（10月11日）举行“战斗蓝”辅选列车启动记者会，侯友宜、韩国瑜同台，与超过30位蓝营立委参选人造势。

韩国瑜致词时形容，赵少康及前国民党副主席郝龙斌召集战斗蓝是“背着石头唱歌”，吃力不讨好，自己出钱出力，还要担心被人非议；但是他们还是义无反顾，要携手打造有战斗力的立委。

韩国瑜说，江湖有三把刀，阉猪刀、槟榔刀、剃头刀，立委也有三把刀，质询刀、法律审查刀及预算审查刀。他指出，民意代表在立法院为民喉舌，这就是立委质询刀，立委看到民众苦难、国家危险不讲话，为民喉舌四个字就不及格。

韩国瑜希望战斗蓝立委，在立院能好好发挥这三把刀，大声喊出人民的苦，严格监督行政部门不要贪污浪费，看紧荷包，预算审查要严格，不能有不适当、不合理的法律案通过。

韩国瑜也说，他刚从海外回来，不讳言海内外支持者对国民党失望，认为国民党怎么这么软、这么没用、没出息，很多事情不敢大声讲出来，都垂头丧气的。因此，他期许战斗蓝能够擦亮国民党招牌，并呼吁国民党员一定要做到不偷、不抢，各级民意代表要做到不贪污、不腐败，心中充满对人民的爱。