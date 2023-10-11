中共开启第二轮中央巡视 推动国企从严治党向纵深发展

中共已开启二十届中央第二轮巡视，中共政治局常委、中央巡视工作领导小组组长李希在部署会上说，这轮巡视要推动国企领域全面从严治党向纵深发展。

据新华社报道，李希星期二（10月10日）出席二十届中央第二轮巡视工作动员部署会并讲话，提出总结运用第一轮巡视经验，以更加科学务实的举措推动政治巡视深化发展。

李希指出，巡视工作要准确把握“两个维护”要体现在履职担当上的重要要求，深入查找被巡视党组织履行职能责任中存在的偏差，督促被巡视党组织把主责主业扛在肩上、落实在行动上。

他说，要准确把握管党治党要将严的基调一贯到底的重要要求，深入查找落实全面从严治党战略部署方面的突出问题，推动国企领域全面从严治党向纵深发展。

官方公布的第二轮中央巡视名单中，包括中国科学技术部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家国防科技工业局、国家烟草专卖局和中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、中国一重集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、鞍钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国矿产资源集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国建筑集团有限公司、中国南水北调集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、招商局集团有限公司、华润（集团）有限公司、中国旅游集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司、中国邮政集团有限公司、中国出版集团有限公司、紫荆文化集团有限公司等31家单位党委（党组）。

此外，中央巡视工作领导小组还将对国家铁路局党组、中国国家铁路集团有限公司党组开展巡视“回头看”。

中共二十届中央第一轮巡视于今年3月至9月进行。中共9月19日召开集中反馈会议，严肃指出中国国企、金融、体育领域存在的突出问题。

中共总书记习近平9月底主持政治局会议，表示国有企业、金融、体育领域党建因巡视得到加强，但也存在一些问题，要从严从实抓好整改。

会议还指出，二十届中央第一轮巡视推进政治监督具体化、精准化、常态化，释放中共自我革命、全面从严治党永远在路上的鲜明信号。