蔡英文提选后在野寻共识 获蓝白两党正面回应

台湾总统蔡英文于双十节的演讲中提出在选举竞争后寻求在野共识，获得国民党和民众党正面回应。

综合台湾《联合报》和中央社报道，蔡英文星期二（10月10日）早上发表任期内最后一次双十演说时表示，“衷心期盼，在选举的竞争过后，我们可以放下激情，台湾内部可以寻求更大的共识”。

台湾总统府人士说，蔡英文的双十讲话内容包括总体政策图像、后续要推进的政策方针及选后邀在野党会商，都有和副总统赖清德讨论过。

对于蔡英文的提议，国民党发言人杨智伃表示，在过去七年半里，朝野原本有非常多机会可以一起共商国是，但民进党总仗着完全执政的优势，漠视民意、傲慢滥权。

杨智伃称，新北市长侯友宜刚就任时，就曾当着蔡英文的面拜托地方建设，却未有任何下文；又例如大法官的提名，在野人士也提过诸多意见，也从未见执政党有采纳雅量。

杨智伃说明，如今到任期最后半年，却突然抛出朝野对谈议题，很难不让人联想是选举技俩，若民进党政府真有诚意举办对话，随时都可以做；若真要办，国民党很乐意备妥资料，派员向蔡英文说明这七年的民怨与施政弊端，以及务实稳健的改进解方。

柯办发言人陈智菡也回应称，民众党主席、总统参选人柯文哲有感民进党执政多年后，朝野对立严重、无法沟通协商。

陈智菡指出，以团结取代对立，其实不用分选前、选后，蔡英文任期还有七个多月，不应再蹉跎；选后柯文哲若执政，也会言出必行，召集国是会议，结合朝野力量，创造共融台湾。