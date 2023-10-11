优衣库中国10月起为员工涨薪近三成

优衣库中国宣布从今年10月起实施薪酬调整，调薪后员工平均薪酬可提高28%左右。

据界面新闻星期三（10月11日）报道，本次调薪对象为中国一线城市北上广深的店铺全职员工和实习生，以及作为中坚力量的员工群体。调薪后，员工平均年薪涨幅跟调薪前相比，可提高28%左右，最高可提升44%左右。

优衣库今年7月曾因被实习生吐槽薪资低，登上微博热搜。当时优衣库兼职员工的时薪范围在十几到二十几人民币之间（下同，约2至5新元）。

今年9月起，小红书等中国社交平台上开始出现关于优衣库涨薪的讨论。有优衣库员工称，北上广深地区实习生时薪将上涨到30元，正式员工薪酬也根据不同职级有所调整，初级（PN）、中级（AP）、高级（SP）员工月薪分别上调1000元、1100元和1200元。

优衣库母公司迅销集团去年秋季将日本兼职的平均时薪上调了两成。2023年1月，优衣库创始人、迅销集团董事长柳井正宣布将上调日本全职员工的年收入，起薪从25.5万日元（约2333新元）增加到30万日元。

中国大陆、香港和台湾所在的大中华区是优衣库在日本之外的第二大市场，截至2022年8月底的2022财年，优衣库大中华区收益占集团总收益的25%，仅次于日本优衣库的39.5%。

据路透社报道，因为优衣库在中国的业务已经从疫情中复苏，迅销集团7月公布第三季盈利时上调了全年预期。分析师预测，优衣库预计今年营收将达到3700亿日元，远超去年的2973亿日元。