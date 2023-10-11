赖清德：无论在野党如何组合 都用必胜信心赢得胜选

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德说，无论未来如何变化、在野党如何组合，都要用最坚定的意志、必胜的信心来面对、赢得胜选。

根据赖清德竞选办公室星期三（10月11日）发布的新闻稿，日本信赖台湾之友会日前至民进党中央党部拜会赖清德，举行必胜达摩点睛仪式。

赖清德致词时说，这场选举不仅仅攸关台湾的前途、后代子孙的幸福、民主宪政体制是否能够延续，更加关系到整个印太地区的和平与稳定。

赖清德说，前日本首相安倍晋三所说的“台湾有事，就是日本有事”代表着台湾与日本之间紧密的关系。世界的局势一直在改变，未来会如何变化没有人知道，所以一定要做最好的准备，无论未来如何变化、在野党如何组合，都要用最坚定的意志、必胜的信心来面对、赢得胜选。

赖清德认为，未来印太地区的稳定，甚至是世界的和平，日本和台湾团结的力量，扮演非常重要的关键角色。愈是充满变数的选举，侨界，特别是日本的侨民所扮演的角色就十分重要。他强调，最后决胜的关键力量，就是海外乡亲的力量，希望大家能够返乡投票。

赖清德竞选办公室介绍，赖清德的海外布局绵密深厚，信赖之友会目前已成立共116个海外分会，跨足五大洲、43个国家与106个城市，写下民进党海外组织史上最大规模纪录。民进党此次也插旗韩国、日本、菲律宾、马来西亚、越南、泰国、澳洲、新西兰等地，成功完成印太后援会拼图。

赖竞办表示，北美挺赖场次不仅吸引众多台侨，更有许多指标性人物到场支持，美东信赖之友会就有超过1000名支持者共襄盛举，超微半导体（AMD）执行长苏姿丰父亲苏春槐、台湾外交官张超英的外孙司凯文都现身力挺。美国大洛杉矶信赖台湾之友会虽受飓风影响，仍有超过600名支持者不畏风雨出席，台湾总统蔡英文的三哥蔡瀛政、四姐蔡瀛如也亲临现场支持。