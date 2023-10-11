中国官方：成蕾两年11个月服刑期满被驱逐出境

中国官方披露澳洲籍记者成蕾具体的涉案细节，指她非法将工作中掌握的国家秘密内容提供给境外机构，因此被判处有期徒刑两年11个月，附加驱逐出境。

中国国家安全部星期三（10月11日）在微信公众号通报，成蕾在服刑期满后，被北京市国家安全局依法执行驱逐出境。

通报指出，成蕾原是境内媒体聘用人员。2020年5月，成蕾受某境外机构人员攀拉，违反与聘用单位签署的保密条款，非法将工作中掌握的国家秘密内容通过手机提供给该境外机构。

通报没有具体列明有关境外机构。 成蕾曾担任美国全国广播公司商业频道（CNBC）记者，并于2012年回到中国担任环球电视网英文频道（CGTN）主播。

通报还说，北京市国家安全局经立案侦查，于2020年8月对成蕾采取刑事强制措施。成蕾到案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。北京市第二中级法院经开庭审理，以为境外非法提供国家秘密罪判处成蕾有期徒刑两年11个月，附加驱逐出境。成蕾未提起上诉。

此前，据《雪梨晨锋报》报道，澳洲总理阿尔巴尼斯说，成蕾被中国以涉嫌国家安全罪拘留三年后，于星期三获释。阿尔巴尼斯也透露，成蕾的案件“已经由中国的法律程序得到解决”。

彭博社报道说，成蕾获释是澳中之间外交关系升温的一个重要标志。

中国外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会上说，中国司法机关依法审理相关案件并作出判决，“充分保障了当事人依法享有的各项权利，尊重并落实了澳方领事探视、获得通报等领事权”。

汪文斌表示，一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的利益，也有利于地区和世界的和平稳定。中国愿同澳洲一道推动两国关系持续改善发展，更好造福两国人民。