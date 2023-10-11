刘小涛任中共苏州市委书记

据中共江苏省委组织部网站星期三（10月11日）消息，中共中央批准：刘小涛任江苏省委委员、常委，曹路宝不再担任江苏省委常委、委员职务。

此外，中共江苏省委决定：刘小涛任苏州市委委员、常委、书记，曹路宝不再担任苏州市委书记、常委、委员职务。

刘小涛此前为中共浙江省委常委、温州市委书记。公开信息显示，今年53岁的刘小涛是广东兴宁市人，学历为经济学硕士，1992年7月参加工作，1991年12月加入中国共产党。

刘小涛毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动经济专业，曾长期在广东省工作，历任广东省劳动保障厅办公室主任，广东省地税局党组成员、副局长，广东省茂名市市委常委、副市长，茂名市委常委、电白区委书记等职。

2016年4月，刘小涛任汕头市代市长，后任市长，2017年6月任潮州市委书记，成为广东地级市中首位“70后”市委书记。2019年5月任广东省政府秘书长。

刘小涛2020年4月首次跨省晋升，出任浙江省副省长；2021年8月任浙江省委常委、温州市委书记，至此番至江苏再次跨省履新。

10月10日消息，江苏省委原常委、苏州原市委书记曹路宝调任吉林省委常委、宣传部部长。

今年52岁的曹路宝早年长期在江苏省会南京工作，历任南京市地方税务局人事处副处长、秦淮区委常委、常务副区长等职。

2019年1月，曹路宝调至江苏盐城市任市长，2021年7月任盐城市委书记，2021年11月任江苏省委常委、苏州市委书记。

2021年11月，江苏省委换届，曹路宝当选为省委常委。江苏省委同月决定，曹路宝任苏州市委书记，至此番履新。

江苏省苏州市是中国经济实力最强的地级市之一，去年全市实现地区生产总值23958.3亿元（人民币，约4474亿新元），在中国所有城市中排名第六，仅次于一线城市北上广深及直辖市重庆。