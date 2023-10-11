欧盟外交事务负责人博雷利明起访华

在两度延迟访华计划后，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将于10月12日至14日访华，并举行第12轮中欧高级别战略对话。

中国外交部发言人汪文斌星期三（10月11日）在例行记者会上宣布上述消息。

博雷利今年曾两度延后访华行程，一次是4月因他感染冠病而无法成行，第二次则是在7月被中国官方告知访华行无法实现，要另觅替代方案。

中欧双方上个月举行了冠病疫情后首次线下的中欧经贸高层对话，对继续推动合作达成共识。不过，中欧双方目前正面临欧盟对中国电动车进行反补贴调查带来的考验。

另据英国《金融时报》星期二（10日）报道，欧盟也已同意联手美国，对中国钢铁制造商进行反补贴调查。

汪文斌在记者会上被问及如何评价当前中欧关系时说，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧双方领导人今年以来互动频密，各领域各层级对话合作全面铺开，中欧关系呈现积极发展势头。

他说，中方欢迎博雷利高级代表访华，并举行新一轮中欧高级别战略对话，这有利于推动中欧关系健康稳定发展，将为下阶段中欧高层交往做好准备，为双方共同应对全球性挑战，维护世界和平稳定注入新动力。

汪文斌表示，中方愿同欧方一道，坚持全面战略伙伴关系的定位，加强战略沟通和政策协调，增进互信，拓展合作，克服干扰，妥处分歧，更好造福双方人民和世界。