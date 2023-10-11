中国科学家首次参与福岛核废水采样

日本官员称，中国科学家将首次参与福岛海域大规模采样。中国外交部对此回应称，这本质上仍是国际原子能机构（IAEA）与日方的双边安排，不足以构成一个利益攸关方充分实质参与、长期有效的国际监测安排。

据法新社报道，日本官员星期三（10月11日）称，中国科学家本月15日至23日将与加拿大、韩国和IAEA的专家一起到福岛第一核电站附近大规模采集海洋样本。

参与采样的专家将采集海水、沉积物和海洋生物样本，也将到福岛地区的市场采集海鲜样本。

一名日本官员星期三表示，确保监测过程的透明度非常重要。他确认这是自福岛核电站八月开始排放核废水以来，中国专家首次广泛参与采样活动。

对于此次采样活动，中国外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会上回应称，中方坚决反对日本福岛核废水排海的立场是一贯明确的，国际社会要求立即建立一个长期有效的国际监测安排，并确保日本周边邻国等利益攸关方的切实参与。

汪文斌强调，此次海水样本采集和实验室间分析比对活动，本质上仍然是国际原子能机构机构秘书处根据与日方双边安排开展的，不足以构成一个利益攸关方充分实质参与、长期有效的国际监测安排。

他说，中方敦促日方认真回应国际社会的关切，以严肃认真的态度，建立长期有效的国际监测安排。