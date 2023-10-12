涉大陆间谍疑云和洗钱案 向心夫妇滞台近四年料可获准返港

卷入中国大陆间谍疑云和洗钱案的中国创新投资行政总裁向心和妻子龚青，因为台湾检方未按期上诉，加上两人早前已被确定涉大陆间谍案不获起诉，以及所涉及的洗钱案确定无罪，因此可依法声请解除出境管制离台返港。

据台湾《中国时报》星期四（10月12日）报道，大陆间谍案起因为自称“中国间谍”的王立强2019年11月24日向澳洲媒体爆料，指他受向心夫妇指示在台从事情报工作、介入2020年台湾总统选举，帮国民党候选人韩国瑜助选。台调查局当天在机场拦截将出境的向心夫妇，台北地方检察署依涉嫌违反《国安法》将两人列被告，并限制出境至今。在检方侦办1363天后，台湾高等检察署驳回北检二度职权再议，向心夫妇终确定获不起诉处分。

不过，北检另指控向心夫妇配合涉吸金诈骗的大陆国太公司，将不法所得“假投资，真洗钱”购买北市信义区“冠德远见”14楼和10楼共三户豪宅，两人购屋和装潢费共2.9亿元新台币（约1200万新元），依洗钱罪起诉，扣押两人台湾账户和三户豪宅，并向法院声请没收三户豪宅。

但一审判决向心夫妇无罪，检方上诉后，台高院二审认为，无证据证明两人参与非法吸金和洗钱犯行，今年9月6日驳回检方上诉，仍判无罪。依速审法规定，一、二审都获判无罪，除非判决抵触宪法或违背大法官解释、判例，否则检察官不得上诉三审。

据了解，检方9月18日收受判决，上诉期限至10月11日，受限速审法严格的上诉规定，高检星期三（11日）未提上诉，向心夫妇被控洗钱案也确定获判无罪。

在台高院上月判两人无罪后，同时裁定继续限制出境、出海八个月。两人无罪确定后，依法可声请解除出境管制离开台湾，返回香港。