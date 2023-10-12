前央视主持人李思思转型直播带货？淘宝直播否认

中国央视知名主持人李思思宣布离职后，网络传出她开设账号转型直播带货的消息，淘宝官方对此回应，网传直播账号并非李思思本人的，而是早前注册的同名账号。

据每日经济新闻报道，有媒体星期二（10月10日）发现，一个叫“李思思严选”的账号在淘宝直播悄悄上线。目前粉丝数量还不多，只有300多人。

此外，李思思的个人抖音账号身份标签是“主持人李思思”以及“电商优质作者”，李思思在抖音发布了600多个短视频作品，除了分享工作和生活，最近一年也开始尝试开箱短视频及一些商务推广。在商品橱窗区有46件好货，并显示4877个跟买人数以及5240笔已售件数。

这使不少网友猜测，著名主持人李思思从央视离职后，很可能会转型成为直播带货主播。

淘宝直播官方微博星期三（10月11日）对此回应时称，今年的确有许多顶流大咖入淘开播，淘宝直播用户规模和主播数量再创新高。但网传该账号，并非主持人李思思，是早前注册的同名账号。

淘宝直播也称，“当然，若思思有意，我们随时欢迎”。

曾多次主持春晚的李思思，星期一（10月9日）在社交媒体上宣布从央视离职。

李思思当天在抖音短视频个人账号发文说：“难舍最是揖别日，丝丝杨柳谢东风，十三载奋斗，感恩所有，启前路风景，沐光而行。”随后，有网民在帖文评论区问“离职了吗？”李思思则给出了肯定回答：“嗯嗯，开启新的挑战。”

资料显示，李思思今年37岁，出生于吉林省长春市，毕业于北京大学新闻与传播学院。

自2012年起，李思思连续五次担任中央电视台春节联欢晚会主会场主持人。2018年、2019年、2021年和2022年，她再次担任了中央电视台春节联欢晚会主会场主持人。