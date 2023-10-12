中国石化据报拟起诉美天然气出口商未履约

知情人士透露，中国石油化工股份有限公司计划加入至少五家同行之列，起诉美国天然气出口商Venture Global LNG Inc没有履行合约。

彭博社星期三（10月11日）引述一名无权公开发言的知情人士报道，中国石化正准备在伦敦针对Venture Global不履行供应液化天然气的合约提起仲裁。

据报道，英国能源业巨头壳牌、西班牙的雷普索尔和意大利公用事业公司Edison等公司，此前已将Venture Global告上法庭。

彭博社翻阅的债券发行材料显示，曾帮助Venture Global在路易斯安那州建设卡尔克苏通道（Calcasieu Pass）工厂的基威特公司（Kiewit Corp）也已提起仲裁，称Venture Global未付账单总额达1.8亿美元（约2.45亿新元）。上述公司与Venture Global签订的合约金额约20亿美元。

尽管Venture Global近两年前启动了卡尔克苏通道工厂，但它未根据长期合同发过一批单货。反之，该公司一直依据现货价格出售液化天然气，理由是运营问题导致它无法提供全面服务。Edison称，Venture Global目前计划从2024年底开始全面投入商业运营。

上述合约纠纷发生在欧洲买家指望美国的液化天然气在俄乌战争期间取代来自俄罗斯的天然气。全球天然气市场也受到以色列与哈马斯冲突导致境内离岸油田关闭，以及连接芬兰和爱沙尼亚的管道泄漏的影响。

报道引述欧洲外交官称，Venture Global的欧洲客户向他们各自的政府和欧盟施压，希望他们介入这起合约纠纷。

欧洲外交官称，欧盟委员会副主席塞夫科维奇（Maros Sefcovic）在今年2月赴华盛顿与美国能源官员会面时，曾表达对Venture Global延长完成受委托义务的关切。欧盟能源总干事也与美国能源部就此事进行接触。