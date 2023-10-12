丁薛祥会见大众汽车首席执行官：中德汽车领域合作前景广阔

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥会见德国车企大众汽车集团首席执行官奥博穆时说，中德两国在汽车领域合作前景十分广阔，欢迎大众集团扩大对华投资。

据新华社报道，丁薛祥星期三（10月11日）在北京会见奥博穆。

丁薛祥说，中德经济互补性强，合作空间巨大。作为全球重要经济体和负责任大国，两国应携手推动贸易投资自由化便利化，共同维护全球产业链供应链稳定安全。

丁薛祥强调，中国开放的大门只会越开越大，中德两国在汽车领域合作前景十分广阔。他也表示，中国愿为包括大众集团在内的外资企业在华投资兴业提供更好环境和条件，欢迎大众集团继续发挥优势，扩大对华投资。

根据新华社报道，奥博穆感谢中方对大众集团在华发展的大力支持，并表示大众集团珍惜与中国及中国人民的友谊，将加大对重点领域投入，继续深耕中国市场。

大众汽车集团在中国面临的竞争日益激烈。在经历一季度开局不利、销量首次被比亚迪超越后，今年上半年，大众汽车在中国的汽车交付量同比下降了1.2%。

不过，大众汽车集团对其在中国这一主要市场的前景仍持积极态度，称正在加快“中国转型”的步伐。

大众集团7月26日宣布了旗下大众汽车品牌和小鹏汽车的合作，以及奥迪品牌与上汽集团的合作。

大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德9月20日宣布，大众汽车位于安徽合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产量可达35万辆。