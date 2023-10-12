香港名媛碎尸案仍有大量证据待化验 押后至12月再讯

香港名媛蔡天凤碎尸案仍有大量证物有待化验，法院批准将案件押后至12月再讯。

据香港中通社报道，香港28岁名媛蔡天凤在大埔龙尾村被残忍杀害及藏尸案，至今累计有七人被捕，案件星期三（10月11日）在九龙城裁判法院提讯。

控方透露，本案仍有150件证物待化验，申请将案件押后至12月20日获法官批准。辩方大状投诉调查进度缓慢要求讼费被拒。

控方交代案件调查进度，指此案涉及30个证物箱，约有250件物件需要化验，当中100件物品已经完成化验程序，其余150件物品会在短时间内处理，因此申请押后案件。律政司也已启动法律程序，辩方没有反对。

代表蔡天凤前夫一家的大状投诉警方调查进度缓慢，指四名被告由今年2月还押至今已经近八个月，又指控方有15名证人，却得出30个证物箱，认为控方应主动通知辩方聆讯进度，或可减省讼费，因此要求申请讼费。

控方表示，此案涉及不完整的人体残肢，因此化验需时；辩方反驳，遗体已经火化，相信不涉及残肢化验。裁判官则表示，除非不起诉，否则押后属必然，拒绝辩方讼费申请。

另外，原本获准保释的蔡天凤前夫女友人潘巧贤和游艇职员林舜申请更改保释条件，由每周到警署报到两次改为每周报到一次，控方不反对，裁判官遂批准有关申请。

死者前夫一家四人早前被控谋杀和妨碍司法公正等罪；一名游艇公司职员及一名前夫的女性友人涉嫌协助前夫潜逃被捕，分别被控一项意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯罪。