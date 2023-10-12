中国学者：西藏英译不用“Tibet”用拼音“Xizang”是依法办事

“西藏”多年来一直以“Tibet”为英文译名，中国近期开始改用汉语拼音“Xizang”进行翻译，有中国学者认为，用拼音是依法办事的体现，也有助于提升中国涉藏国际话语权。

据澎湃新闻星期三（10月11日）报道，在10月4日至6日举行的第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛的翻译过程中，“西藏”的英文翻译不再延用“Tibet”，而是采用汉语拼音“Xizang”进行翻译。

报道称，“西藏”一直被英译为“Tibet”，但在中国境外使用“Tibet”一词代表“西藏”的大量语境里，其引申意不仅包括西藏，还涵盖了青海、四川、甘肃、云南四省涉藏州县。

近年来，在中国对外报道西藏时，“Xizang”的用法也正被大量采纳。报道称，“西藏”英文翻译采用汉语拼音“Xizang”是依法办事的体现。

中国国家法律法规数据库公布的《地名管理条例》在第十五条规定：地名的罗马字母拼写以《汉语拼音方案》作为统一规范，按照国务院地名行政主管部门会同国务院有关部门制定的规则拼写。按照本条例规定批准的地名为标准地名。标准地名应当符合地名的用字读音审定规范和少数民族语地名、外国语地名汉字译写等规范。

《地名管理条例实施细则》第十九条第一款规定：《汉语拼音方案》是使用罗马字母拼写中国地名的统一规范。它不仅适用于汉语和国内其他少数民族语，同时也适用于英语、法语、德语、西班牙语、世界语等罗马字母书写的各种语文。

第十九条第四款规定：蒙、维、藏语地名以及惯用蒙、维、藏语文书写的少数民族地名，按《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》拼写。

中共中央统战部旗下微信公众号“统战新语”今年8月曾刊文《【观点】“西藏”的英译是“Tibet”吗？》分析这一翻译话题。

文章提到，在第七届北京国际藏学研讨会上，许多人将过去七年里具代表性的研究成果投书研讨会，其中不乏涉及“西藏”英译的成果。

哈尔滨工程大学马克思主义学院教授王林平说，“Tibet”这样的译法给国际社会正确认识西藏地理范围产生了严重误导，对于纠正西方流传甚广的“西藏”地理概念极为不利。

他认为，若要摆脱西方和分裂势力在涉藏话语上的概念陷阱，中国急需探索使用能够准确表达中国立场的“西藏”一词英文译法。

王林平指出，近来达赖集团对使用汉语拼音“Xizang”作为“西藏”的英译提出批评，恰恰说明这种译法击中了分裂势力的话语要害。

文章提到，1977年的联合国第三届地名标准化会议通过了中方提出的“关于采用汉语拼音方案作为中国地名罗马字母拼写法的国际标准”的提案。

中国国务院1978年批转了原中国文字改革委员会、中国地名委员会等部门的一份报告，正式确定改用汉语拼音方案作为中国人名、地名罗马字母拼写法的统一规范。这意味着用拼音拼写人名、地名，适用于包括英语、法语、德语、西班牙语在内的所有罗马字母语文书写。

中国藏学研究中心副总干事廉湘民表示，这些为采用拼音作为“西藏”一词的英文译法奠定了很好的基础，“用拼音，是依法办事，将我们有关法律法规落到实处。”

廉湘民说，“西藏”一词在汉语、藏语中毫无争议，它的翻译变化主要影响的是对外传播，也就是涉藏国际话语权的问题。

廉湘民还直言，西方一些人会有一些不同意见，但中国依法处理涉藏事务，“能不能接受，是他们自己的问题”。