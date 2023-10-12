侯友宜竞办：蓝白10月14日会面 讨论议题不设限

外界关注台湾2024总统大选蓝白整合进度，国民党总统参选人侯友宜竞选办公室称，双方已约定在星期六（10月14日）下午会面，且将在会前、会后共同召开联合记者会。

综合台湾三立新闻和联合报报道，侯友宜竞办发言人李利贞星期三（10月11日）说，侯办主动与民众党总统参选人柯文哲竞选办公室联系，并提出“蓝白合之会前会”五点建议，希望蓝白幕僚代表在一周内会面。

柯文哲竞办发言人戴于文星期四（12日）受访时表示，14日下午可见面协商，并期待当日双方直接针对“公开透明、公共辩论、公正民调”进一步进行讨论。

李利贞星期四确认，蓝白双方已约定在14日下午2时半会面，并将在会前、会后共同召开联合记者会。会议全程录影，若遇有争议，将公开录影。

李利贞说，蓝方将由竞总执行长金溥聪、国民党中央党部副秘书长黄健庭出席；白方由竞选总干事黄珊珊与竞选办公室主任周榆修出席，双方各带两位幕僚，所以是四对四，总计八人。

李利贞表示，乐见双方达成初步共识，民众党对国民党提出的“蓝白合会前会五点建议”给予善意回应，为蓝白合作跨出好的第一步，并强调会谈主题不设限，政策辩论和民调等，都可以在双方会谈时进行讨论。

随着台湾2024总统选举日益白热化，在野阵营合作议题成为关注焦点。柯文哲早前先抛出方案，认为蓝、白两方应该多做几次民调来决定正副人选。侯友宜回应时说，民调不是唯一决定整合方法，并强调蓝白合不应该变成零和，而应该是志同道合的合。