欧盟外交事务负责人博雷利抵达中国

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期四（10月12日）抵达中国，展开他的三天访华之行。

博雷利（Josep Borrell）早上11时46时发推文称，他刚抵达中国，并将在访华期间与中共政治局委员、外交部长王毅共同主持中欧高级别战略对话。

博雷利形容这是重要的访华之行，期间将与政府机构、学者和企业代表讨论欧中关系、主要地区和全球挑战。

中国外交部星期三（11日）在介绍博雷利的访华之行时说：“中方欢迎博雷利高级代表访华并举行新一轮中欧高级别战略对话，这有利于推动中欧关系健康稳定发展，将为下阶段中欧高层交往做好准备，为双方共同应对全球性挑战、维护世界和平稳定注入新动力。”

中国外交部发言人汪文斌当天在例行记者会上说，中欧在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣等方面具有广泛共同利益，中欧关系具有全球影响和世界意义。“中方愿同欧方一道，坚持全面战略伙伴关系定位，加强战略沟通和政策协调，增进互信，拓展合作，克服干扰，妥处分歧，更好造福双方人民和世界。”

博雷利启程访华前接受香港《南华早报》的访问时，呼吁中国更加认真看待欧洲，不应从中美竞争的角度看待中欧关系，并强调欧盟依据自身利益进行评估。

对于中欧关系将如何发展的问题，复旦大学欧洲问题研究中心主任、欧盟让-莫内讲席教授、上海欧洲学会会长丁纯曾告诉澎湃新闻：“在当前形势下，欧方尽管坚持对华‘三重定位’（伙伴、竞争者、制度性对手），但在面对自身经济衰退、俄乌冲突、全球治理等问题上显然离不开中国，因此仍然希望与中方进行沟通。中欧目前并未演变为全面战略对抗，应在对话中明确双方关系的边界。”