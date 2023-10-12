中央汇金时隔八年再增持四大国行股票 提振市场信心

时隔八年，中央汇金公司增持中国四大国有银行股票，或有助提振股市的投资者信心。

综合彭博社和第一财经报道，中央汇金公司星期三（10月11日）晚间公告称，近日已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份，并将在未来六个月继续增持。根据各大银行的相关披露及最新收盘价测算，汇金公司本轮已合计增持四大国有行约价值4.77亿元人民币（约8900万新元）的股票。

A股基准上证综指星期四（12日）开盘时站上3100点，港股的恒生指数最大涨幅超过2%。银行股方面，建设银行港股一度上涨逾5%，为去年11月以来盘中最大涨幅，工商银行、中国银行等在A股一度上涨逾2%。

这次增持前，汇金公司持有农业银行A股1400.87亿股，约占总股本的40.03%；持有中国银行A股1884.62亿股，约占总股本的64.02%；持有建设银行股份1427.86亿股，占比57.11%；持有工商银行A股1237.18亿股，占比34.71%。

此次增持后，汇金公司在农业银行、中国银行、建设银行、工商银行的持股比例增加0.01%，将分别提升至40.04%、64.03%、57.12%和34.72%。

中央汇金公司是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

中金分析师在报告中指出，当前汇金公司账户入市不仅为市场带来边际增量资金，也有利于稳定投资者信心。

报告称，历史上汇金公司曾在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次增持四大国行股票。除2013年以外，四大国行股价在汇金增持后的一至三个月内均出现10%左右的明显反弹。

中国在过去几个月祭出包括下调股票交易印花税等多项举措活跃资本市场，提振投资者信心，但市场的积极反响有限，故此次汇金增持对A股提振的持续性仍待观察，市场走势也需视汇金和“国家队”的进一步动作判断。