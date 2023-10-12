中国国家邮政局要求快递企业整改违规收费等问题

中国国家邮政局召开会议，要求规范快递市场秩序，整治违规收费等突出问题，并对中通、圆通、申通、韵达和棘突五家快递企业开展集中行政指导。

据澎湃新闻报道，中国国家邮政局星期三（10月11日）召开会议，指出今年以来，快递业继续保持良好发展态势，但快递服务质量问题和违规经营行为也时有发生，暴露出相关企业合规经营意识弱化，经营管理存在短板，必须加强监督指导，规范企业经营。

会议强调，高质量发展是快递业发展的主线，各快递企业要加快发展转型升级步伐，重点提升农村快递服务质量，优化服务网络，注重增强偏远地区服务能力，满足民众使用快递服的需要

会议强调，要整改未按约定方式投递、违规收费等突出问题；依法诚信经营，严格落实企业合规经营主体责任，公平参与市场竞争。特别是，各快递企业总部要强化落实对所属快递服务网络的统一管理责任，加强和改进经营管理，坚决维护市场秩序。

会议也要求，快递企业要依法实施劳动合同制度，切实保障快递员群体合法权益，健全保障机制，落实保障措施。

会议也通报了今年以来快递市场行政执法及邮政业用户申诉等情况，就开展农村快递服务违规收费问题专项整治提出要求。

另据中国国家邮政局此前公布数据，今年邮政行业呈现高位运行态势，今年中秋十一黄金周期间（9月29日至10月6日），全国邮政行业揽收快递与包裹25亿7500万件，日均揽收量与2019年十一长假相比增长122.6%，与2022年相比增长8.6%。