北京在一带一路论坛期间禁飞低慢小航空器

中国首都北京在“一带一路”高峰论坛期间将全面禁飞无人机等“低慢小”航空器。

据《北京日报》报道，北京市公安局星期四（10月12日）发布了《北京市公安局关于加强第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间北京地区“低慢小”航空器管理工作的通告》。

通告明确，自10月16日零时起至10月19日24时期间，在北京市行政区域内，禁止一切单位、组织和个人利用无人机等“低慢小”航空器进行各类体育、娱乐、广告性飞行活动。

“低慢小”航空器指的是飞行高度在1000米以下、飞行时速小于200公里、雷达反射面积小于2平方米的航空器具，主要包括无人机、载人气球（热气球）、滑翔伞、航空模型等12类。

此外，按照2014年出台的相关通告，北京也禁止生产、销售、燃放孔明灯。孔明灯利用明火加热空气产生动力升空，且自重较轻，遇有阵风或碰撞高大建筑物后容易坠落，一旦掉落到易燃物品上，极易引发火灾。

北京警方将会同相关部门持续严厉查处打击低慢小航空器和孔明灯违法行为，对于触犯刑法的个人或单位，警方将依法追究其刑事责任。

中国外交部发言人华春莹星期三（10月11日）宣布，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，中国国家主席习近平也将出席开幕式、发表主旨演讲，并为赴华出席论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。