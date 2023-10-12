中国网红校长郑强称网传婚内出轨包养情妇为恶意编造

针对有网民在社交媒体平台发文称，中国网红校长、太原理工大学党委书记郑强婚内出轨、包养情妇一事，郑强回应称，相关内容为恶意编造，已向警方报案，并委派律师依法维权。

据大皖新闻报道，星期二（10月10日）晚，一位网名为“华趣”的网民在社交平台今日头条发文，举报郑强教授婚内出轨，包养情妇。“华趣”称，他和女友在2015年原本已经到了谈婚论嫁的地步，而郑强教授却突然介入，让两人的关系出现了间隙。

郑强星期四（10月12日）发布声明称，发布和传播上述虚假信息的“华趣”，已证实其实名为吕某，是刑满释放犯罪人员，所发布的全部文字与图片内容均为恶意编造、虚构的不实信息。

郑强在声明中称，2023年3月，吕某开始以“粉丝”名义联系他，并且陆续讲述了自己的个人经历以及在监狱服刑的体会感想，借此透露出希望得到帮助的想法。而后吕某6月提出让郑强出面做担保，为其借款1000万元人民币（约187万新元）的诉求，被直接严词拒绝。

郑强称，之后吕某开始不断编造各种不实信息和证据，陆续通过线上和线下各种方式对他的个人名誉进行诽谤，意图以此达到敲诈、勒索财物的目的，并且对他的人身安全造成了威胁。郑强并透露，他6月下旬已主动向省纪委领导报告和说明该事件的相关情况。

郑强也说，在他停止回复后，吕某在今年9月前往太原理工大学线下举报，再次对他进行诬告和诽谤。举报无果后，吕某在10月10日通过社交媒体发布虚假信息，对他进行敲诈和勒索，严重损害他的个人名誉，造成极坏影响和极大伤害。

郑强强调，他已收集和整理全部证据，交相关部门处理，并向警方报案，并要求相关不实新闻的发布和转载方删除有关内容，停止传播。

此外，北京中伦文德太原律师事务所也接受郑强委托发表声明，称将依法予以维权。

资料显示，郑强是中国高分子科学与工程领域学者、教授及高校领导干部，是中国教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。他的主要研究方向为聚合物流变学、高分子复合材料等。

郑强曾任贵州大学党委副书记、校长，现任太原理工大学党委书记。他也是第十二届中国全国人大代表。他演讲能力突出，常常语出惊人、观点犀利，被网民称为网红校长。