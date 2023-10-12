台陆委会批大陆是破坏台海和平“麻烦制造者”

针对中国大陆国台办称台湾总统蔡英文双十讲话是民进党当局欲搞“和平分裂”，台湾陆委会反批大陆图谋单方改变两岸现状，是破坏台海和平的“麻烦制造者”，并呼吁大陆理性思考蔡英文提出发展两岸互动基础与和平共存之道的善意主张。

台湾陆委会星期四（10月12日）发布新闻稿称，蔡英文执政近八年来，始终信守承诺、维持两岸现状，坚守“四个坚持”，不挑衅、不冒进，不在压力下屈服。面对大陆对台综合性施压，仍致力稳定两岸情势，广为台湾民意及国际社会肯定。

陆委会指责大陆持续加大对台军事恐吓、经济胁迫，企图施压台湾接受大陆以“一个中国”原则为前提的“九二共识”，政府和台湾人民绝不会接受。

陆委会指出，大陆图谋单方改变两岸现状及威胁区域安全的挑衅行径，坐实了北京当局才是破坏台海和平的“麻烦制造者”。

陆委会强调，和平是两岸唯一的选项，维持现状是各方最大公约数；呼吁大陆正视台湾民意共识，理性思考蔡英文提出发展两岸互动基础与和平共存之道的善意主张，并与台湾通过沟通对话解决两岸分歧，勇于承担维护台海和平的历史责任。

蔡英文在今年的双十庆典演说中表达愿与大陆建立和平共存之道。大陆国台办则回应称，“九二共识”是两岸对话协商的共同政治基础，民进党当局欲搞“和平分裂”是痴心妄想。

大陆国台办发言人陈斌华星期三（10月11日）强调，台湾任何政党，只要承认“一个中国”原则，两岸交往不存在障碍，只要民进党改变台独立场，交往、对话的大门是敞开的；但如果顽固坚持台独分裂立场，拒不承认“九二共识”，则任何交往对话都无从谈起。