安谋科技高管据悉创建获中国政府支持的芯片设计公司

知情人士透露，英国芯片设计公司安谋在中国成立的合资企业安谋科技（中国）的几名关键前高管在中国政府支持下，创建了一家芯片设计公司。

彭博社星期四（10月12日）引述匿名知情人士报道，从安谋科技（Arm China）离职的人员包括研发主管、区域销售主管和一名政府关系员工，后者目前是这家新公司博瑞晶芯的首席执行官。

知情人士称，这家成立两年半的公司获得深圳市政府的支持，旨在筹集资金并招募工程师，包括安谋（Arm）的工程师。知情人士称，博瑞也是安谋的主要新授权商，旨在设计服务器芯片。

中美之间的科技战，给外国营运商带来不确定的影响。安谋正设法应对上述不确定性，其芯片设计为全球大多数移动装置提供支持，包括苹果手机。

有部分投资者告诉彭博社，基于相关芯片业务过去几年存在的不确定性，他们担心安谋的部分营收最终可能转移到博瑞。

其他熟悉博瑞营运情况的人士称，博瑞的业务不会对安谋科技构成威胁，反而将通过增加国内收入使安谋科技受益。

博瑞晶芯代表在一封电邮中说，他们是安谋科技的客户，与安某科技之间不存在竞争或利益冲突。安谋科技代表没有回应置评请求，安谋母公司软银和安谋发言人则拒绝置评。

博瑞晶芯是众多地方政府支持的初创公司之一，在华盛顿努力阻止中国芯片开发的进程中，这些公司如雨后春笋般湧现。

根据企查查的数据，博瑞晶芯注册资本额从先前的4500万元人民币（下同，约840万新元）增至2月份的80亿元人民币。新资金来自两家总部位于深圳的公司，背景不明但地址和控股股东相同，以及深圳市南山区国资委拥有的第三家实体。深圳市政府没有回复请求置评的电邮和电话。