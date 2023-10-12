报告：中国2023年应届生平均招聘月薪过万元人民币

中国网络求职平台猎聘公布的最新报告称，2023年应届毕业生招聘月薪达到1万零342元（人民币，下同，约1930新元），较2019年上涨1050元。不过，多数中国网民对这一数据并不信服，也有业内人士指出，招聘月薪并不能反映真实的薪资情况。

据《新京报》贝壳财经报道，猎聘大数据研究院星期三（10月11日）发布的《全国高校毕业生就业趋势与展望2023》报告显示，相比2022届，2023届高校毕业生招聘薪资和期望薪资略有下降，但较2021届有明显提升。

报告称，2021届学生岗位平均招聘月薪9292元，2023届为1万零342元，三年来上涨1050元；2021届高校毕业生期望月薪7417元，2023届为8033元，三年来上涨616元。

以所在地分类，2023届北京应届生招聘月薪全国居首，为1万3283元，但略低于期望月薪的1万3808元；深圳、上海分别以1万2783元、1万2317元位居第二、第三。从行业来看，招聘月薪最高的是人工智能领域，为1万8592元，其次是区块链、养老服务和航空航天设备。

相关数据发布后，“2023年应届生平均招聘月薪10342元”的话题一度登上微博热搜榜首，很多网民留言质疑数据的真实性。有网民自嘲说，自己工作几年了，薪水依然是几千元，也有网民质疑平均数不能说明问题，中位数和众数才更有说服力。更有网民直言，这个数字比中国人均GDP还高，“今年就业环境特别不好，出这个数据的机构，是否涉嫌误导，甚至造谣？”

中新经纬星期四（10月12日）也引述未具名业内人士称，招聘薪资并不能反映真实的薪资情况。

报道称，招聘薪资只是企业在招聘时给出的一个参考价，受到市场供求、行业特点、岗位需求等多种因素的影响，而真实的薪资还要考虑到个人能力、工作绩效、福利待遇等因素。因此，招聘薪资并不能完全代表劳动者的收入水平，也不能完全反映劳动者的生活水平。