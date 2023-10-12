中国中东问题特使与以色列外交官通话：谴责伤害无辜平民的行为

中国政府中东问题特使翟隽星期四（10月12日）就以巴冲突问题，与以色列外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹（Rafael Harpaz）通电话，谴责伤害无辜平民的行为，并呼吁尽快停火止暴。

据中国外交部官网发布的新闻稿，翟隽在通话中说，中国对以巴紧张局势加剧和暴力升级深表关切，对冲突造成平民伤亡感到痛心，对受害者家属表示慰问。

翟隽强调，中国谴责伤害无辜平民的行为，呼吁尽快停火止暴，以“两国方案”为基础恢复和谈，增强双方人民实现和平的信心。他也说，国际社会应切实发挥作用，防止局势升级造成人道主义灾难。

翟隽重申，中国在巴勒斯坦问题上没有私利，始终站在和平一边，站在公平正义一边。中国真诚希望以巴双方和平共处，愿同国际社会一道劝和促谈，为实现和平创造条件。

新闻稿还说，哈帕兹介绍了以方对当前以巴局势的看法和立场，并表示以方将全力保护在以境内的中国公民。

中国外交部发言人汪文斌星期四在例行记者会上公布，目前已确认有三名中国公民在新一轮以巴冲突中遇难，两人失联，数人受伤。

以色列驻中国大使潘绮瑞此前接受彭博社采访时曾透露此次通话安排，并说“如果中国想成为区域参与者，就必须采取更加平衡的立场”。

翟隽早前已针对以巴局势，先后与埃及外交部巴勒斯坦事务部长助理乌萨玛，以及巴勒斯坦外交部第一副部长贾多通电话。

中国外交部在以巴冲突爆发隔天（8日）发布的答记者问中，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化，但文中未点名批评巴勒斯坦激进组织哈马斯。