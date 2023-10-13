中国九部门发文件支持新能源汽车发展国际赛事

中国官方九部门联合发布文件，支持针对新能源汽车等发展国际级、国家级汽车赛事。

据中国商务部官网，中国商务部、中国工业和信息化部、中国文化和旅游部等九部门10月8日联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确汽车后市场发展的总体目标和主要任务，并系统部署推动汽车后市场高质量发展。

《意见》提出七方面主要任务，包括优化汽车配件流通环境，制定实施汽车后市场配件流通标准、鼓励发展连锁经营等配件流通模式；促进汽车维修服务提质升级，加快新能源汽车维修技术标准体系建设、提升汽车维修数字化服务能力等。

《意见》也提出构建多层次汽车赛事格局，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发展国际级、国家级汽车赛事。

主要任务还包括加快传统经典车产业发展、支持自驾车旅居车等营地建设、支持自驾车旅居车等营地建设，以及优化汽车消费金融服务。

此外，《意见》提出三条保障措施，包括加强组织领导，准确把握汽车市场发展规律，充分认识汽车后市场发展的积极重要意义；完善制度建设，加快汽车后市场相关法规标准体系、质量认证体系建设，提高依法行政和标准化水平；以及发挥行业组织作用，及时反映行业企业诉求，搭建行业交流服务平台。