王毅针对以巴冲突呼吁尽快召开国际和会

中共政治局委员、中央外办主任王毅针对以巴局势，呼吁尽快召开更加权威、更有影响的国际和会，推动国际社会以两国方案为基础达成更广泛共识。

中国外交部在官网公布，也是中国外长的王毅，星期四（10月12日）与巴西总统首席特别顾问阿莫林通电话，双方重点就巴以冲突交换意见。

王毅说，中国对巴以紧张局势加剧，造成大量平民伤亡深感痛心。中国反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法，同时呼吁各方采取克制态度，尽快实现现地局势降温，防止战火进一步扩大。当务之急是保障平民安全，开辟救援通道，避免加沙出现严重人道主义危机。

他强调，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，症结在于一直没有还巴勒斯坦人民一个公道。此次冲突以极为惨烈的方式再次证明，解决巴勒斯坦问题的出路在于尽快恢复真正的和谈，实现巴勒斯坦民族的正当权利。

王毅说，中国呼吁尽快召开更加权威、更有影响的国际和会，推动国际社会以两国方案为基础达成更广泛共识，并为此制定时间表和路线图。联合国有责任有义务在巴勒斯坦问题上发挥应有作用。

王毅也说，中国支持安理会就巴以冲突举行紧急会议，赞同聚焦人道主义关切，明确要求停火止暴，保护平民，形成有约束力的国际共识，为此拿出实际举措。

中国外交部也在星期四证实，有三名中国公民在新一轮巴以冲突中遇难，两人失联，数人受伤。