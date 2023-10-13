中国央行在机构改革中精简36个职位

中国人民银行在最近机构编制改革中精简36个职位，包括30名行政编制和六名司局级领导职数。

据中国机构编制网星期四（10月12日）消息，中共中央办公厅、中国国务院办公厅9月24日发布《关于调整中国人民银行职责机构编制的通知》。

《通知》指出，不再保留中国国务院金融稳定发展委员会及其办公室，将该办公室的职责，划入中共中央金融委员会办公室。

此外，央行对金融控股公司等金融集团的日常监管，以及对建立健全金融消费者保护基本制度的职责将划入中国国家金融监督管理总局。

机构设置调整方面，央行不再保留金融消费权益保护局，原由该局承担的协调推进相关普惠金融工作职责，将划入金融市场司。

宏观审慎管理局也不再承担对金融控股公司等金融集团的日常监管职责。金融市场司承担的统筹互联网金融监管职责、拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域的相关职责，将划入宏观审慎管理局。

根据职责划转，相应核减中国人民银行30名行政编制、六名司局级领导职数。调整后，中国人民银行内设机构20个，机关行政编制714名，司局级领导职数87名。

此次中共中央办公厅、国务院办公厅共发布五个部门的机构编制，除央行以外，还包括中国工业和信息化部、中国生态环境部、中国国家卫生健康委员会和中国社会科学院。