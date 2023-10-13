中国9月CPI由涨转平 PPI同比跌幅收窄

中国国家统计局星期五（10月13日）发布数据，中国9月CPI由上月上涨0.1%转为持平，PPI降幅收窄至-2.5%。

9月全国居民消费价格指数（CPI）同比零增长，环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。9月全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行解读称，2023年9月CPI运行平稳，PPI同比降幅收窄，环比均上涨。

分区域来看，9月城市CPI同比上涨0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降3.2%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.9%，服务价格上涨1.3%。

食品价格下降3.2%，降幅比上月扩大1.5个百分点，主要是上年同期食品对比价格走高，影响CPI下降约0.60个百分点。

食品中，猪肉和鲜菜价格分别下降22.0%和6.4%，降幅分别扩大4.1和3.1个百分点，合计影响CPI下降约0.51个百分点，占食品价格总降幅近九成；羊肉和食用油价格分别下降5.1%和3.1%，降幅均有扩大；水产品和鲜果价格由涨转降，降幅分别为1.5%和0.3%。

CPI方面，9月受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。其中生产资料价格下降3.0%，降幅收窄0.7个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。

从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。