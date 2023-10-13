中国2023年前三季进出口总值降0.2%

中国官方公布的数据显示，今年前三个季度中国进出口总值30.8万亿元（人民币，下同，5.77万亿新元），同比微降0.2%。

中国海关总署星期五（10月13日）公布上述数据，其中今年前三季中国出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。

从季度看，中国进出口额逐季抬升，一、二、三季度进出口分别为9.72万亿、10.29万亿、10.79万亿元；从月度看，9月进出口3.74万亿元，环比连续两个月增长，规模创年内单月新高。

前三季度，中国民营企业进出口16.34万亿元，同比增长6.1%，占中国进出口总值的53.1%。同期，外商投资企业进出口9.42万亿元，国有企业进出口4.95万亿元，分别占30.6%和16.1%。

另外，中国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。

中国机电产品出口占比也有所提升。今年前三季中国机电产品出口10.26万亿元，同比增长3.3%，占出口总值的58.3%，较去年同期提升1.5个百分点。其中，汽车及其零配件、船舶、电工器材分别增长48.2%、26.8%、16.2%。同期，劳动密集型产品出口3.07万亿元，占17.5%。

中国对大宗商品、消费品进口扩大。今年前三季中国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加16.5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品8.6亿吨，增加31.8%；铁、铝等金属矿砂10.86亿吨，增加7.8%。同期，进口消费品1.46万亿元，增长3.1%。其中，干鲜瓜果及坚果、医疗保健品分别增长22.8%、18.5%。