成都官方通报中学生校内自缢事件

中国成都市高新区联合调查工作组星期五（10月13日）通报一起中学生校内自缢事件。

据通报，成都高新区省教科院附属实验中学星期二（10日）发生学生向某某在校内自缢事件。事件发生后，成都高新区迅速组织公安、教育、卫健等部门组成联合调查工作组开展调查。

高新区公安分局通过现场勘查、法医检验、视频查证等工作，初步认定事件经过。

星期二下午5时25分，向某某自习课辅导老师发现其未回班级，即组织师生寻找。下午5时54分，发现向某某在教学楼五楼的过道护栏处自缢，该楼层未作为日常教学使用。学校迅速实施急救并拨打120，同时通知家属到校。

下午6时07分，120到达学校开展施救工作。6时20分，向某某母亲赶到学校现场。6时43分，120宣告向某某死亡，其间向某某母亲情绪激动、扑倒在地，其手机两次掉落，老师、校医先后捡拾并随后归还。

公安机关经调查取证，认定向某某为自缢身亡，排除刑事案件。经调查，向某某有自伤的言行和疤痕，未发现针对向某某的校园霸凌行为。

向某某父母及亲友星期三（11日）到区公安分局查看了现场视频，对调查结果没有异议。目前，事件后续处理正在进行中。

通报称：“这一事件的发生，我们十分痛心。我们深刻反思对学生身心健康关心关爱不细致、对家属沟通抚慰不到位等问题，我们将与社会各界共同努力，帮助家属回归正常生活，支持学校维护正常教学秩序。”