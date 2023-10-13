碧桂园创始人杨国强露面 据报已卖私人飞机偿债

中国房地产巨头碧桂园陷入债务危机后，公司创始人杨国强公开露面。碧桂园星期五（10月13日）早上发布新闻稿说，杨国强星期三（11日）下午在广东顺德项目工地调研指导工作。

公司在新闻稿中说，“10月11日下午，碧桂园控股集团创始人杨国强、总裁莫斌前往广东顺德北滘南平路以西地块之二项目指导工作。杨国强先后观摩了电梯井整体提升模板、外墙横排模板、一体系斜撑底座等新型塑料模板的研发情况并考察了模板成型质量。”

稿件中还配上了一段20秒的现场视频，杨国强头戴红色安全帽，正在与项目工人交谈。

这是杨国强卸任碧桂园董事局主席七个多月后的第二次公开亮相，上一次是在今年4月，杨国强以碧桂园创始人的身份在集团旗下的博智林机器人公司，接待香港政府及立法会访问团佛山分团。

此外，市场近日传出杨国强已卖私人飞机偿债的消息，财联社星期五引述相关知情人士证实，“已卖掉一架，另一架还在卖”。

知情人士说，卖掉的那架为新飞机，一直放在境外未曾使用过，另一架目前在用，也已挂出。从当前公司运营角度来看，此举增加了公司现金流，一定程度也对公司可持续运营形成了支持。

身处境外债务重组进程中的碧桂园星期二（10日）发布公告，预期无法如期或在相关宽限期内履行所有境外债务款项，该公司已委任了财务和法律顾问协助评估资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案来全面解决当前的境外债务风险。

碧桂园说，截至公告日，尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币（8206万新元）的到期款项。