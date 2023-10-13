上海和布达佩斯成为奥运资格系列赛举办城市

国际奥委会（IOC）执行委员会星期四（10月12日）宣布，上海和布达佩斯获选为奥运会资格系列赛的主办城市。

国际奥委会在公告中介绍，这是一项全新的将体育与城市文化相结合的节日型系列赛。本届系列赛分为两站，在2024年巴黎奥运会之前举行，将是决定自由式小轮车、霹雳舞、滑板和攀岩的运动员能否获得2024年巴黎奥运会参赛资格的重要一步。

奥委会介绍，奥运会资格系列赛是《2020+5奥林匹克议程》的一个重要项目，上海站将于2024年5月16日至19日在黄浦滨江拉开帷幕，随后布达佩斯站将于6月20日至23日在国家行政大学举行。

本次系列赛在布达佩斯的闭幕日恰逢6月23日奥林匹克日，这是奥林匹克运动的年度庆祝活动，明年的这一日期也标志着2024年巴黎奥运会所有资格赛收官。

奥运会资格系列赛将是运动员通往2024年巴黎奥运之路的一个重要里程碑，是自由式小轮车、霹雳舞、滑板和攀岩项目的终极资格赛。

国际奥委会主席托马斯·巴赫表示：“上海和布达佩斯完美契合了奥运会资格系列赛的概念，为这一奥林匹克运动中激动人心的新篇章谱写了理想的背景。”

上海市副市长解冬表示：“上海体育历史悠久、体育人才辈出、体育产业蓬勃发展、全民健身氛围浓厚，目前正致力于建设全球著名体育城市。”