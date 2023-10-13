中科大：拟撤销英语专业是学科优化设置需要

对于中国科学技术大学拟撤销英语专业一事，该校工作人员回应称，此举是学科优化设置的需要。

据澎湃新闻星期五（10月13日）报道，中科大官网上周发布《关于拟撤销“英语”等6个本科专业的公示》称，根据《中国教育部高等教育司关于开展2023年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》关于本科专业调整和撤销的要求，学校拟将英语、传播学、考古学、通信工程、软件工程、环境科学六个本科专业向教育部申请撤销备案。

中科大教务处相关负责人星期四解释，这则公示基于客观事实，之前很多专业就处于事实停招的状态，现在进行一个程序化的操作，是学科优化设置的需要。

这名负责人还说，拟撤销英语专业也是基于该专业人才培养所补做的程序，“之前学校设置授予文学学士，与中科大学校人才培养与定位不大契合。”他说，这与早前社会上比较关注的英语四六级与学士学位脱钩是两个问题，不能相提并论。

一名中科大招生组成员受访时说，中科大英语专业很早就不招生了，传播学本、硕近两年也在逐渐不招，“科技考古专业他们很厉害，不太清楚为什么会拟撤销考古学。”

对于软件工程和通信工程专业，这名招生组成员称，这两年的工程硕士确实在停招，所以可能影响到了本科教育。

中科大创办于1958年，是上世纪90年代第一批列入985工程（中国最好的39所高校）的重点大学，2017年被中国教育部评选为世界一流大学。