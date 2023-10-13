京东辟谣“刘姓商人涉违法被抓”

京东星期五（10月13日）港股盘中暴跌近13%。股价突然大跌引发市场猜测。京东发言人当天午后发声明说，关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓“，已向公安机关报案。

京东发言人在声明中说，“刘姓商人涉嫌违法被抓”文章被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。公司对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。

综合证券时报和第一财经日报报道，从股价走势看，京东系公司股价今年以来都处于持续下滑的趋势。

京东港股股价星期五遭遇今年以来最大跌幅。截至上午休市，京东港股股价下跌12.06%至103.5港元（约18.1新元）。

除了京东，京东系其他公司股价也有所下滑。至上午休市，京东健康股价下跌4.33%至38.65港元，京东物流股价下跌4.15%至9.48港元。

此外，多家国际大行近日集体下调京东评级。麦格理将京东集团港股评级下调至中性，目标价124港元；将京东集团美股ADR评级下调至中性，目标价32美元。摩根士丹利将京东集团ADR评级下调至平配，目标价33美元。

野村发表报告，预期京东-SW第三季度收入按年增长1%至2460亿元人民币（约460亿新元），对比其指引持平至增长5%，处于接近下限水平，也较市场预期的2540亿元低3%。估计京东零售收入按年持平于2120亿元人民币，较市场预期的2200亿元人民币低4%，零售业务经营利润率4.8%。