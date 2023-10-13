博雷利北大演讲：欧盟与中国的共同信任已被侵蚀

正在访华的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利警告说，欧盟与中国之间的信任已被侵蚀。

综合法新社和路透社报道，博雷利星期五（10月13日）在北京大学演讲时说：“信任是任何人际关系的核心，而……共同的信任已经被侵蚀。”

他说，“我们必须努力重建这种信任”，“它不会奇迹般地回来”，“它必须被修复”。

博雷利还说，欧盟与中国之间的贸易失衡不仅是数量上的，而且是质量上的。

他说：“它影响了我们享有比较优势的行业……我们相信问题的根源不仅仅是生产力的差异。”博雷利认为，原因是欧洲公司在进入中国市场时遇到持续困难的结果。

博雷利演讲时还提到，欧盟和中国找到共同点，纠正经济和贸易关系中的不平衡，符合双方的利益。

他说：“否则，去风险化的速度确实可能会远远超出预期，因为公众舆论将加大对政治领导人的压力，要求其更多地脱离中国。”

博雷利星期四（12日）起访华，抵达上海后先与上海企业代表会面。他当天在社交平台发文称，这是一次“启发性的交流”。

星期五除了在北大发表演讲，博雷利也将与中共政治局委员、中国外交部长王毅共同主持中欧高级别战略对话。

博雷利今年曾两度延后访华行程，一次是4月因他感染冠病而无法成行，第二次是在7月被中国官方告知访华行无法实现，要另觅替代方案。