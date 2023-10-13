云南大理实施拆墙透绿方案：干道临街围墙围栏要应拆尽拆

中国云南大理州发布拆墙透绿工作实施方案，要求全州12县市城市建成区主次干道临街的围墙围栏要做到应拆尽拆。

据大理州人民政府网微信公众号星期四（10月12日）发布的消息，大理白族自治州政府办公室星期一（9日）发布《大理州拆墙透绿工作实施方案》（以下简称《方案》），通报上述信息。

根据《方案》，大理全州12县市城市建成区主次干道沿街围墙围栏，能拆除的要做到应拆尽拆，打造开放街区，高标准规划建设一批小游园、口袋公园等市民触手可及、方便进入的休闲空间。

《方案》要求，对当前确需隔离的沿街地块，可以利用通透式围栏进行隔离，提升地块内环境卫生，增绿提质，实现道路绿地与附属绿地有机结合，方便公众感知城市绿量，体现绿色景观空间的可视性、可知性、可透性，加大绿化管养力度，加快绿植隔断工作，逐步拆除通透式围栏。

《方案》提出，对军事单位等极少数确需保留实体围墙的沿街地块，在保证使用、功能、安全等要素的基础上，有条件的可将围墙整体或局部后退一定范围，退让范围内应增绿补绿形成开放空间，并结合地块实际增加立体绿化或打造生态文化墙。

《方案》列出，大理全州各县市在今年10月底前组织实施全面摸排工作。大理州应急管理局、州交警支队、州公安局、省水文水资源局大理分局、州税务局、苍山饭店六家单位作为州级试点率先开展拆墙透绿工作，并计划11月底前完成。