排除恶性肿瘤 台湾人去年平均寿命提高3.32岁

台湾内政部公布，如果排除恶性肿瘤，台湾民众去年平均寿命可提高3.32岁。

据台湾《自由时报》报道，台内政部星期五（10月13日）公布去年特定死因除外简易生命表。数据显示，台湾民众去年一般平均寿命为79.84岁，如排除台湾十大死因前三位的恶性肿瘤、心脏疾病和严重特殊传染性肺炎（COVID-19），台民众平均寿命将可分别提高3.32岁、1.37岁和0.80岁，显示恶性肿瘤对台民众平均寿命的影响最明显。

台内政部指出，恶性肿瘤已连续41年居台民众十大死因首位，去年死亡人数为5万1927人，占全体死亡人数比率24.9%，若剔除恶性肿瘤死亡者的平均寿命，可提高至83.16岁。值得注意的是，经排除死因为恶性肿瘤的平均寿命与一般平均寿命差距，已由2012年的4.08岁缓步降至2022年的3.32岁，显示恶性肿瘤对平均寿命的影响有所下降。

另外，去年新增的严重特殊传染性肺炎（COVID-19）位居台民众十大死因第三位，若排除此项死因，台民众平均寿命可提高至80.64岁，增加0.80岁。

台内政部进一步指出，从性别观察各特定死因，男性高于女性的死因，包括恶性肿瘤、心脏疾病、严重特殊传染性肺炎（COVID-19）、肺炎、脑血管疾病、事故伤害与慢性下呼吸道疾病。女性高于男性的死因，包括糖尿病、高血压性疾病，与肾炎、肾病症候群及肾病变。