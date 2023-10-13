扰乱周杰伦上海演唱会秩序两男子被刑拘

上海市公安局通报，有两名男子在台湾男歌手周杰伦上海演唱会现场扰乱秩序，被依法行政拘留。

据上海市公安局官方微信公众号“警民直通车上海”星期五（10月13日）发布的消息，在上海体育场举办的演唱会观众入场期间，徐汇警方星期四（12日）接到现场工作人员举报，有人将歌迷强行推过检票闸机口。

经查，违法行为人吴某（男，37岁）在体育场周边物色无票歌迷，谎称可以每人2600元人民币（约487新元）的价格将他们带入场内。随后，他将两位歌迷带至检票口，不顾检票人员劝阻，将两人从闸机口强行推入。检票员见状，立即呼叫现场保安，歌迷被拦下，吴某则逃离现场，警方快速将他抓获。

徐汇警方星期四还接群众举报，指一男子曾于演唱会开始前在体育场周边徘徊，向过路歌迷声称以6000元人民币的价格可将其带入场内。民警连夜循线将涉事男子黄某（男，42岁）抓获。

目前，吴某和黄某因扰乱公共场所秩序被依法行政拘留。

周杰伦上海演唱会从星期四（12日）起开唱四晚。演唱会一票难求，黄牛票甚至炒到1万元人民币，但中国媒体报道，开唱前传出黄牛集体退票。

周杰伦之前的中国演唱会并未实施实名制购票，让黄牛有机可乘，四处哄抬票价，但中国文旅部官方9月13日发布强制实名制规定，各大演唱会推动实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身分资料必须一致。

警民直通车上海发布的消息，上海警方提醒，上海的演唱会门票实行强实名制，人证合一才能入场，吁请歌迷切勿轻信所谓“有门票出售”“可以带入场”的说法，当心落入不法分子的陷阱。