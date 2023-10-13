香港警方侦破69起诈骗案拘捕33人

香港警方一连五天开展反诈骗行动，侦破69起诈骗案，逮捕33人。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港东九龙总区刑事部在10月9日至13日进行名为“鳄潭”的反诈骗行动，成功捣破一个诈骗集团，发现诈骗集团属“金字塔”式运作，涉及40起“猜猜我是谁”诈骗案。警方也侦破29起其他类型的诈骗案。警方在整个行动中，逮捕了33人。

香港东九龙总区科技及财富罪案组总督察邬凯宁说，警方留意到近期针对长者的“猜猜我是谁”诈骗案有明显上升趋势，经情报收集及分析，以及追查大量闭路电视片段后，成功锁定一个香港诈骗集团。

邬凯宁说，香港警方过去一连五日采取行动，侦破40起同类型电话诈骗案。另外，东九龙总区也同时侦破29起不同类型的科技罪诈骗案，包括网上购物、网上情缘、网上投资和及网上求职诈骗案等。

香港东九龙总区科技及财富罪案组高级督察刘启彦说，涉“猜猜我是谁”诈骗案，警方以涉嫌以骗手段取得财产和串谋诈骗罪，拘捕10名男子，年龄介于15岁至51岁。

据介绍，被捕人士包括主脑、骨干及负责收取骗款的成员，部分人有黑帮背景。被捕人涉嫌于今年2月至9月期间干犯40起电话诈骗案。受害人年龄介于60至93岁，损失总金额达432万港元（75万新元）。

香港警方东九龙总区在侦破29起科技罪诈骗案的行动中，共拘捕20男三女，年龄介于19至64岁，涉嫌以欺骗手段取得财产、欺诈及洗黑钱等罪名，损失总金额达280万港元。