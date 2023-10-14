李强：中国经济持续回升但要清醒认识困难挑战

中国国务院总理李强说，中国经济持续回升向好，但也要清醒认识前进道路上的困难挑战，他要求更注重有力有效实施宏观政策调控，并加强政策预研储备。

据央视新闻报道，李强星期五（10月13日）下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。

报道称，座谈会上，上海财经大学校长刘元春、中国社科院经济研究所所长黄群慧、北京大学国家发展研究院副院长黄益平、光大证券首席宏观经济学家高瑞东等先后发言，就解决当前经济运行中的问题和做好明年经济工作提出了意见建议。

李强指出，今年以来，中国经济在固本培元中持续回升向好，为实现全年发展目标打下了坚实基础。同时，也要清醒认识前进道路上的困难挑战。

他强调，要坚定信心、保持定力、稳中求进，扎实推动经济高质量发展；确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控，都要向高质量发展聚焦。

李强还说，要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备；更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。

据报道，李强希望企业家在高质量发展中展现更大作为，希望专家学者围绕推动高质量发展多提建设性意见。